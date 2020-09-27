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Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz

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Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi sürecinde 200 günde yapılan ekonomik desteklere ilişkin, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
Son dakika haberi... Bakan Albayrak: Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından 200 günde devreye alınan paketlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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