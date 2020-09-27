Bakan Albayrak, Twitter hesabından 200 günde devreye alınan paketlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- BIST 1.124
- Altın 458,727
- Dolar 7,6460
- Euro 8,8844
- İstanbul 25 °C
- Ankara 18 °C
- Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
- Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
- İstanbul'un deprem haritası yayınlandı! En riskli yerler neresi?
- Kendini ölü gösterdi, Milyoner yarışmasına katıldı!
- Bir bu kalmıştı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA yine çökebilir
- HDP’den gözaltılara sert tepki: Boyun eğmeyiz
- Bay Yanlış setinde korona şoku
- Türkiye bu videoyu konuşacak: Halil Sezai olayının perde arkası
- Silahlanan tarikatlara soruşturma başlatıldı
- Sevgilisi Gazeteciyi tehdit etti Ece Güldü
- "Cübbeli Ahmet Hoca" ifade verdi
- Mutluyum huzurluyum
- Sosyetik isimler doğum günü kutlamasında buluştu
Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi sürecinde 200 günde yapılan ekonomik desteklere ilişkin, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Milletimizin yanında olmaya devam edeceğizHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi sürecinde 200 günde yapılan ekonomik desteklere ilişkin, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektirCumhurbaşkanı Erdoğan "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA yine çökebilirMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yaşanan çökmeyle ilgili "Twitter'da şöyle bir şey oldu, saatlerce kapalı kaldı, ulaşılamadı. Olur mu? Olur. Peki EBA'da da olur mu? Olur. Bundan sonra olur mu? Olur. Ben size söyleyeyim. Yine olur"
HDP’den gözaltılara sert tepki: Boyun eğmeyizGözaltına alınanlar arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin yer alıyor.
HDP Eş Genel Başkanı Sancar’dan gözaltılara ilişkin açıklama: Operasyon hukuki değil, siyasiHalkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, aralarında Ayhan Bilgen ile Sırrı Süreyya Önder’in de olduğu 82 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, “Operasyon hukuki değil, siyasi” açıklamasını yaptı.
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
- 02:36 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
- 02:30 - Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz
- 02:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
- 17:04 - İstanbul'un deprem haritası yayınlandı! En riskli yerler neresi?
- 17:00 - Kendini ölü gösterdi, Milyoner yarışmasına katıldı!
- 16:56 - Bir bu kalmıştı
- 16:51 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA yine çökebilir
- 16:47 - HDP’den gözaltılara sert tepki: Boyun eğmeyiz
- 16:44 - Bay Yanlış setinde korona şoku
- 16:36 - Türkiye bu videoyu konuşacak: Halil Sezai olayının perde arkası
- 16:31 - Silahlanan tarikatlara soruşturma başlatıldı
- 15:41 - Sevgilisi Gazeteciyi tehdit etti Ece Güldü
- 15:23 - "Cübbeli Ahmet Hoca" ifade verdi
- 15:16 - Mutluyum huzurluyum
- 15:00 - Sosyetik isimler doğum günü kutlamasında buluştu
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim