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MİLLET BAHÇESİ DEMİŞLERDİ OTEL OLUYOR!

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MİLLET BAHÇESİ DEMİŞLERDİ OTEL OLUYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nın yerine park yapılacağını söylemişti ancak ulaştırma bakanı, otel ve fuar olacağını açıkladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP'li İlhami Aygun'un soru önergesine verdiği yanıtta, Yeni İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından, Atatürk Havaalanı'nın saatte 5 iniş, 5 kalkış olmak üzere faaliyetlerine devam edeceğini ve burada Airport Hotel, konferans salonu ile havacılık fuar alanı yapılacağını bildirdi. Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise bu yanıt üzerine Meclis'e yeni bir soru önergesi vererek, “Doğal yaşamı mahveden bir iktidardan, elbette yıktığı yere bahçe yapması beklenemezdi” dedi.

Tekin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye de önerge verdi ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Millet Bahçesi' olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı çok geçmeden anlaşıldı ki, otel oluyor. İstanbul'un ortasında, kolay ulaşılan Atatürk Havalimanı dururken, şehrin neredeyse en uzak noktasına, gereksiz yere 3. havalimanı yapmak için yüzbinlerce ağacı katleden, doğal yaşamı mahveden bir iktidardan, elbette yıktığı yere bahçe yapması beklenmezdi'' dedi.

MİLLET BAHÇESİ NE OLACAK?
CHP Milletvekili Tekin, Bakan Kurum'a “Bölgede 90 adet otel varken ve bunlardan 29'unun ismi de ‘Airport' otel iken, Atatürk Havalimanı arazisine yeniden bir ‘Airport' otel yapma ihtiyacı nereden hasıl olmuştur? Daha önceki açıklamalarınızın tersine şimdi AHL arazisi imara mı açılmaktadır?'' sorusunu da yöneltti.

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