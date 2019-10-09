MİLEY CYRUS HASTANEYE KALDIRILDI!

Her gün medyaya kendine yer bulan ünlü şarkıcı Miley Cyrus hastaneye kaldırıldı. Bademcik iltihabı nedeniyle hastaneye kaldırılan Cyrus, Instagram hesabından paylaşımlarla haberi doğruladı.

26 yaşındaki ünlü isim Miley Cyrus önceki gün hastaneye kaldırıldı. Şiddetli bademcik iltihabı nedeniyle soluğu hastanede alan şarkıcı, Instagram hesabından hasta yatağından yaptığı paylaşımda, “Erkek arkadaşım hastanede beni ziyarete geliyor” dedi.

Yeni sevgilisi Cody Simpson’ın hastaneye gitarıyla gelip Cyrus’a şarkılar söylediği paylaşımlar yapmaya devam etti. Ünlü isim iyileşme sürecinde sevgilisi Simpson’ın yanında olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti. Cyrus’ın annesi de hastanede kızını yalnız bırakmadı. Annesinin saçlarını tararken çektiği selfieyi “Kendini nasıl tanıtırsan öyle hissedersin. Bu hasta halimi saçlarımı tarayarak biraz daha iyi gösterdiğin için teşekkür ederim anne!” notuyla paylaştı.

Liam Hemsworth ile yıllardır bir dargın bir barışık olan Cyrus, geçtiğimiz Aralık ayında gizlice evlenmişti. 8 ay süren evliliğini Ağustos ayında bitirme kararı aldıktan sonra ise ismi blog yazarı Kaitlynn Carter ile anılmaya başladı. Mutluluk pozları verirken bir anda bu ilişkiyi de bitiren Cyrus, Carter’dan ayrıldığını açıkladıktan günler sonra Cody Simpson ile birlikteliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ellen DeGeneres’in sunuculuğunu yapacağı Gorillapalooze isimli bir müzik programına katılmak için en kısa sürede iyileşmek istediğini söyleyen ünlü isim, katılacağı programda Bruno Mars’la aynı sahnede yer alacak. Ellen DeGeneres’in The Ellen Fund isimli yardım birimi, vahşi yaşamı korumak için davetler düzenleyerek nesli kaybolmaya yüz tutmuş canlılar için yardım ediyor. Biletleri tükenen Gorillapalooze ise, gorillaları koruma altına almak için düzenlenen program olma özelliği taşıyor.