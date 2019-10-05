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MILEY CYRUS, CODY SIMPSON İLE BİRLİKTELİĞİNİ ONAYLADI!

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MILEY CYRUS, CODY SIMPSON İLE BİRLİKTELİĞİNİ ONAYLADI!
Cody Simpson ile bir markette öpüşürken yakalandığı iddia edilen Miley Cyrus, Instagram hesabından ilginç bir paylaşımla çıkan dedikoduları onayladı.

Kaitlynn Carter’dan henüz ayrılan ünlü şarkıcı, hız kesmeden yeni bir ilişkiye başladı. Geçtiğimiz gün TMZ’nin yaptığı haberde markette arkadaşı Cody Simpson ile öpüşürken yakalandığı iddia edilen Cyrus, sosyal medya hesabından yaptığı enteresan paylaşımla bu ilişkiyi de doğrulamış oldu.

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Eski Disney yıldızı “Benim tipim” notuyla paylaştığı fotoğrafıyla Simpson ile yaşadığı romantizmin doğru olduğunu vurguladı. Markette çekilen bir diğer videoda da Cody Simpson ile derin muhabbet ettiği görüldü.

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Cody Simpson ve Miley Cyrus’un arkadaşlığının yeni olmadığı öğrenildi. 2014 yılında Liam Hemsworth ile ayrıyken Simpson ile yakınlığı bilinen Cyrus, Cody’nin eski sevgilisi Gigi Hadid ile 18. yaş gününü beraber kutlamıştı.

Genç şarkıcı aynı yıl Cyrus için “Miley benim en yakın arkadaşlarımdan biri, çocukluğumdan kaçmama yardımcı oluyor” demişti. En son GQ Avustralya’ya konuşan Simpson, “Miley açık fikirli biri, ben de onun gibi olmaya çalışıyorum” dedi.

Miley Cyrus, Liam Hemsworth’ten ayrıldığını 10 Ağustos’ta açıklamış, aynı gün ise Kaitlynn Carter ile Capri’de tatil yaparken samimi görüntüleri basına yansımıştı.

Kaitlynn Carter da aynı dönemde kocası Brody Jenner ile ayrılmış, teselliyi Cyrus’ta bulmuştu.

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