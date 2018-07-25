Mikonos sahilinde yürek hoplattı!

İtalyanların büyük bir heyecanla takip ettiği seksi model Silvia Caruso, tatil için Mikonos sahillerini tercih etti.

Kusursuz fiziğini seçtiği plaj kıyafetleriyle de bir kez daha gözler önüne seren Silvia Caruso, Mikonos sahillerinde cesur seçimiyle tüm bakışları üzerine topladı. İtalyan model Silvia Caruso, sahilde üstsüz yakalandı. G-string beyaz bikinisiyle görüntülenen güzel üstüne giydiği transparan elbiseyle nefes kesti. Plajda arkadaşıyla güzel havanın keyfini çıkaran İtalyan model kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topladı. Cesur halleriyle Mikonos sahillerindeki tüm bakışları üzerine toplamayı başaran Silvia Caruso, bir ara arkadaşının sırtına çıktı. Güzel modelin keyif dolu anları objektiflere böyle yansıdı. 1997 doğumlu olan seksi model Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.