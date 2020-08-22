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Microsoft çeviri dilleri arasına Kürtçe'yi de ekledi

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Microsoft çeviri dilleri arasına Kürtçe'yi de ekledi
Amerikan yazılım ve bilişim şirketi Microsoft, çeviri dilleri arasına Kürtçe’nin Kurmanci ve Sorani lehçelerini ekledi...

Amerikan yazılım ve bilişim şirketi Microsoft, çeviri dilleri arasına Kürtçe’nin Kurmanci ve Sorani lehçelerini ekledi.

Microsoft, resmi sayfasından yayınlanan açıklamada, “Microsoft Translator bugün, metin çevirisi dilleri listesine Kuzey ve Orta olmak üzere iki Kürt lehçesini ekliyor. Kuzey ve Orta Kürtçe şu anda mevcut veya yakında Microsoft Translator uygulamasında, Office ve Translator for Bing'de sunulacak” ifadeleri kullanıldı.

Microsoft açıklamasında, Kurmanci ve Sorani metinlerin çevirisinin 70’ten fazla dile yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Azure Bilişsel Hizmetler Çevirmenini 70'den fazla dile veya bu dillerden Kuzey ve Orta Kürtçe metin çevirisi eklemek için kendi uygulamalarınızda, web sitelerinizde ve araçlarınızda da kullanabilirsiniz. Konuşmayı Kürtçe metne çevirmek veya Kürtçe metni konuşma çıktısı ile başka bir dile çevirmek için, Translator’ın yapay zeka destekli çeviri hizmetini Speech’in gelişmiş konuşma tanıma ve konuşma senteziyle birleştiren Azure Cognitive Services Speech’i kullanabilirsiniz.”

Microsoft, Erbil Kalesinin fotoğrafıyla paylaştığı haberde Kürtçe’ye ilişkin tanıtıcı bilgilere yer verdi.

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