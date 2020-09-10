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Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

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Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, bugün Korsika’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateyninin kiralanmasının masada olduğu ifade edildi.
Son dakika... Yunan medyası duyurdu: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Avrupa Birliği’nin güney ülkeleri (MED7), bugün Fransa’nın Korsika adasında bir araya gelecek.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, bugün Korsika’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ​ile bir araya gelecek.

Son dakika... Yunan medyası duyurdu: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Yunan basınının "Fransa’dan ödünç fırkateyn" başlıklarıyla aktardığı haberinde, Macron, Miçotakis’e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019’da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla Atina'ya tahsis edilmesinin önerileceği kaydedildi.

Son dakika... Yunan medyası duyurdu: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Yunan medyası görüşmede,Miçotakis’in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarini aradığını bu bağlamda, Fransa’dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn alımının masada olacağı ifade edildi.

Son dakika... Yunan medyası duyurdu: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi. 

Fransa’nın üretime geçtikten sonraki 10 yılda bir çok ülkeyle satış müzakereleri yürütmesine rağmen ihraç etmeyi başaramadığı Rafale tipi savaş uçaklarını, önce Mısır ve Katar’a, ardından da Hindistan’a kısa sürede satışı, savunma ve havacılık sektörünü hareketlendirdi. Fransız havacılık teknolojileri devi Dassault Aviation’un ürettiği ve 2004 yılından itibaren Fransa yönetiminin satışı için büyük çabalar gösterdiği Rafale uçaklarının iki yıl içerisinde üç ayrı ülkeye satışının başarılması, Fransa açısından bir dönüm noktası.

2004’ten itibaren, İsviçre, Hollanda, Güney Kore, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Brezilya ile satış için görüşmeler gerçekleştirilmiş fakat başarılı olunamamıştı. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande dönemlerini kapsayan bu uzun bekleyiş, seri şekilde ticari başarısızlıklarla sonuçlanmış, Rafale’lerin Fransa’daki adı 'satılamayan uçak' olarak kayda geçmişti.

Savunma sanayi uzmanı Jean-Dominique Merchet, Fransa’nın uzun yıllar gösterdiği çabalara rağmen Rafale uçaklarını satmayı başaramayışını, uçakların veya teknolojisinin eksikliği olarak görmüyor. Merchet, “Yapılan görüşmeler sonrasında hem Sarkozy, hem de Hollande satışta sona yaklaşıldığını, imzaların atılma aşamasına gelindiğini açıklamışlardı. Fakat ne Brezilya, ne de Singapur Rafale’leri almadı. Bu durum aslında diplomatik bir hakarettir” yorumunu yapıyor.

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