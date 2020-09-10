Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi.

Fransa’nın üretime geçtikten sonraki 10 yılda bir çok ülkeyle satış müzakereleri yürütmesine rağmen ihraç etmeyi başaramadığı Rafale tipi savaş uçaklarını, önce Mısır ve Katar’a, ardından da Hindistan’a kısa sürede satışı, savunma ve havacılık sektörünü hareketlendirdi. Fransız havacılık teknolojileri devi Dassault Aviation’un ürettiği ve 2004 yılından itibaren Fransa yönetiminin satışı için büyük çabalar gösterdiği Rafale uçaklarının iki yıl içerisinde üç ayrı ülkeye satışının başarılması, Fransa açısından bir dönüm noktası.



2004’ten itibaren, İsviçre, Hollanda, Güney Kore, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Brezilya ile satış için görüşmeler gerçekleştirilmiş fakat başarılı olunamamıştı. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande dönemlerini kapsayan bu uzun bekleyiş, seri şekilde ticari başarısızlıklarla sonuçlanmış, Rafale’lerin Fransa’daki adı 'satılamayan uçak' olarak kayda geçmişti.



Savunma sanayi uzmanı Jean-Dominique Merchet, Fransa’nın uzun yıllar gösterdiği çabalara rağmen Rafale uçaklarını satmayı başaramayışını, uçakların veya teknolojisinin eksikliği olarak görmüyor. Merchet, “Yapılan görüşmeler sonrasında hem Sarkozy, hem de Hollande satışta sona yaklaşıldığını, imzaların atılma aşamasına gelindiğini açıklamışlardı. Fakat ne Brezilya, ne de Singapur Rafale’leri almadı. Bu durum aslında diplomatik bir hakarettir” yorumunu yapıyor.