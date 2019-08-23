Sacitaslan.com'un haberine göre; Önceki ay yayınlanan Michael Jackson belgeseliyle birlikte, ünlü şarkıcının yıllardır gizlenen otopsi raporuna dair detaylar ilk kez ortaya çıktı.
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MİCHAEL JACKSON'IN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI!
Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson, ölümünden 10 yıl sonra da konuşulmaya devam ediyor.
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- 12:14 - MİCHAEL JACKSON'IN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI!
- 12:03 - KÜLTÜR BAKANLIĞI, SÜMELA'DAKİ HAZİNENİN PEŞİNDE!
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