Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Michael Jackson'ın eski eşi Lisa Presley'in şoke edici iddiası dünya basınında etki yarattı. Presley, Jakson'ın kendisine 'birisinin onu öldürmeye ve tüm mal varlığını ele geçirmeye çalıştığını' söylediğini aktardı.
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MİCHAEL JACKSON'IN ESKİ EŞİNDEN ŞOK İDDİA!
Michael Jackson'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Etiketler: Michael Jackson, Eski Eşi, İddia
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