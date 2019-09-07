MİCHAEL JACKSON'IN ESKİ EŞİNDEN ŞOK İDDİA!

Michael Jackson'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Michael Jackson'ın eski eşi Lisa Presley'in şoke edici iddiası dünya basınında etki yarattı. Presley, Jakson'ın kendisine 'birisinin onu öldürmeye ve tüm mal varlığını ele geçirmeye çalıştığını' söylediğini aktardı.