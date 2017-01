MİAMİ'Yİ SALLADI!

Seksi şov yıldızı ve oyuncu Megan McKenna, Miami sahillerinde objektiflere yakalandı.

"The Only Way Is Essex" adlı TV programının yıldızı Megan McKenna, havuz başında verdiği seksi pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Bir moda markasının yeni yüzü olan seksi yıldız, havuz başında seksi pozlar verdi.McKenna, siyah bikinisini retro şapkası ve büyük halka küpeleri ile süsledi.