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MİAMİ SAHİLLERİNİ SALLADI

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MİAMİ SAHİLLERİNİ SALLADI
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdiği eşi Joe Jonas'ın ailesiyle birlikte Miami sahillerinde görüntülendi.

23 yaşındaki ünlü oyuncu Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile dünyavine girmişti.Tüm dünyada büyük beğeniyle izlenen ve Mayıs ayında final bölümü yayınlanan Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat vermiş olan Turner, eşi Joe Jonas, eşinin abisi Nick Jonas ve eltisi Priyanka Chopra ile Miami sahillerinde görüntülendi.

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