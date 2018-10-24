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MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek mi?

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MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek mi?
MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre MHP’nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı belirtildi. MHP kaynakları açıklamasında “Ankara için düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP kaynakları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'in adının geçtiğini belirtti.

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak olmayacağını belirtmesinin ardından İstanbul'dan aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Seçime kendi adaylarıyla girecek olan MHP'de başkan adayı belirleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Mart 2019 seçimlerinde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Melih Gökçek'in adının geçtiği öğrenildi. MHP kaynakları tarafından, "Henüz bir görüşme olmadı, muhtemelen bir teklif götürülecektir" bilgisi verildi.

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya bu gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

"MHP lideri Bahçeli ile Melih Gökçek'in görüşmesiyle birlikte netleşmiş olacak. Geçtiğimiz haftalarda da Bahçeli ve Gökçek arasında görüşme olduğu kulislerde konuşulan iddialar arasında bulunuyor. Bugün MHP kaynakları da Ankara adaylarının Melih Gökçek olduğunu duyurdular."

 

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