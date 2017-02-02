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MHP'li Vekil Saffet Sancaklı'nın Eşi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

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MHP'li Vekil Saffet Sancaklı'nın Eşi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın hayatını kaybeden eşi Hülya Sancaklı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Sancaklı, eşinin cenazesiyle birlikte camiye geldi.

19 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP  Kocaeli  Milletvekili  Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için cenaze töreni düzenleniyor.  Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine MHP  Kocaeli  Milletvekili  Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın naaşıyla birlikte geldi. Yoğun güvenlik önlemi alınan camiye Sancaklı ailesini sevenleri yalnız bırakmadı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Cenaze öncesi camiye gelen polis ekipleri caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Caminin her köşesi bomba uzmanı köpekler tarafından arandı. Caminin çevresine konuşlanan polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.


ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden MHP  Kocaeli  Milletvekili  Saffet Sancaklı'ya taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşini kaybeden Sancaklı'yı dün gece telefonla aradı. Hülya Sancaklı'nın vefatından derin bir teessür duyduğunu ifade eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet diledi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılarını paylaştığı Sancaklı ailesine sabır ve metanet diledi

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