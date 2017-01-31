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MHP'li belediye başkanından 'Vezir Parmağı' yasağı!

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MHP'li belediye başkanından 'Vezir Parmağı' yasağı!
Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolde yer aldığı 'Vezir Parmağı' filminin ilçedeki sinemada oynatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Emekli Yüzbaşı olan Belediye Başkanı Mehmet Türe, sosyal medya hesabından "Ben olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül gibi birinin 'Vezir Parmağı' filmi ve benzerleri asla Anamur sınırlarında gösterime giremez. Film Belediye Sinemamızdan iptal edilmiştir" yazılı bir paylaşımda bulundu.

64 bin nüfuslu ilçedeki tek sinema olan Anamur Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Belediye Sinema Salonu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Türe, "PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyen ve operasyonlara karşı gelen, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçılara bizim de bir tavrımız, bir sözümüz olacaktır. Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu'nda Vezir Parmağı filmi gösterilmeyecek. Sadece bu değil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sınırları içerisinde oynamaları mümkün değil. Amacımız bir mesaj vermek. Amacımız birileri bir tavır sergiliyorsa, bir saf tutuyorsa, bizim safımız da Türkiye Devletidir, Türkiye Cumhuriyetidir, Türk Milletidir. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı filmi, Anamur Belediye sinemalarında asla oynatılmayacaktır. Sadece o değil, bunun gibi sanatçılara ve filmlere asla yer vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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