MHP'DEN YİĞİT BULUT'A ŞOK SÖZLER: SARHOŞ, AYYAŞ!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut sosyal medya hesabından, Bahçeli'nin tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı hedef aldı. Bu mesajlar MHP'li vekillerin sert tepkisine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, MHP'yi kızdırdı. Yiğit Bulut, Bahçeli'nin tedavi gördüğü Başkent Hastanesinin kurucusu Mehmet Haberal ile ilgili ağır ithamlarda bulundu.

Yiğit Bulut şunları yazdı: "Bir noktanın da altını çizmeliyim; 2001 krizi ve Mehmet Haberal’ın hastanesi’ne teslim edilen Ecevit! VE SONRASI YAŞANANLAR! Bu haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem... EĞER SAYIN BAHÇELİ hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli!BUNU BU KONUDA ÇOK ŞEY BİLEN, BİZZAT YAŞAYAN BİR TÜRK VATANDAŞI VE BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK SÖYLÜYORUM! BU HABERAL DENEN ADAM TÜRK MİLLETİ’ne asla iyilik yapmaz! YAPAMAZ!"

ERKAN HABERAL YİĞİT BULUT’U YERDEN YERE VURDU!

Bu sözler üzerine Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğlu ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'dan, Yiğit Bulut'a sert cevaplar geldi.Erkan Haberal Yiğit Bulut'a "Sarhoş, ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var?" tweetiyle tepki gösterdi.

CEMAL ENGİNYURT BULUT’U YALANLADI!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya hesabından Yiğit Bulut'un Mehmet Haberal ile ilgili yorumlarına, "Yiğit Bulut, Mehmet Haberal adam gibi adam ve Devlet, Millet aşığı, ŞEREFLİ TÜRK MİLLİYETÇİSİ'dir. Sen bu Ülkenin, haketmeden nimetlerinden beslenen bir tipiyken, MEHMET HABERAL bu ülkenin kendi imkanlarıyla yetişmiş BİLİM ADAMIDIR. Yiğit Bulut, yazdıkların hiç olmamış, yeniden oku." şeklinde yanıt verdi.

YİĞİT BULUT TEPKİLERE DAYANAMADI!

Tepkiler çoğalınca Yiğit Bulut yeniden açıklama yaptı: “Neyse ben 2001’i bazıları gibi internetten okumadım! YAŞADIM! Uyarımı yaptım! Söyleyeceğimi söyledim! Gerekirse isim saat yıl yer olarak da açıklarım! SAYIN BAHÇELİ’ye sorun YİĞİT BULUT SİZİ SEVER Mİ DİYE! Ben söyledim, uyardım, çekiliyorum! Hoşçalalın! Ben söyleyeceğimi söyledim, BİR TÜRK VATANDAŞI, BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK, gerisi karar sizin, AMA ŞUNU UNUTMAYIN; sonucuna katlanırsınız! BİR DAHA DA BU KONU HAKKINDA YAZMAM!

İŞTE YİĞİT BULUT, ERKAN HABERAL VE CEMAL ENGİNYURT'UN TWİTTER MESAJLARI: