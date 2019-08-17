Medyafaresi.com'un haberine göre; MHP, nafaka alan kadın ve erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesinin en fazla 5 yıl ile sınırlandırılmasını istiyor.
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MHP'DEN NAFAKA ÇIKIŞI!
AKP’nin hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketinin bir ayağını nafakayla ilgili yasal değişiklik oluşturuyor. MHP’nin de bu konuda bir düzenleme istediği biliniyor.
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