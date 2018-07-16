MHP’den Meral Akşener’e suç duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘hakaret’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in “Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir” diyerek MHP Lideri Bahçeli’yi hedef aldığı belirtildi ve “MHP'nin Sayın Genel Başkanı bugüne kadar hiçbir zeminde siyasi değerlendirmeler ve eleştiriler dışında Akşener'in namusu hakkında menfi bir değerlendirmede bulunmamış ve böyle bir ifade kullanmamıştır” denildi.

MHP Genel Sekreterliği, “Sayın Genel Başkanımız; bir bayan siyasetçinin ‘namusuna dil uzatan' bir siyasi kişilik olarak kamuoyuna sunulmuştur” denilerek, Akşener hakkında kamu davası açılmasını istedi.