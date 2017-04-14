MHP'den Devlet Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' sözleri ile ilgili açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, Bahçeli bunu anlatmak istedi" dedi. Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dön

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' tartışmalarını başlatan sözlerine getirdiği eleştiri gündemi değiştirirken MHP'den açıklama geldi. Habertürk TV'den Aysun Torun’a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Genel Başkan'ın demek istediği şu: MHP sahadayken, Evet'in çıkması için bilgilendirmeler yaparken, Cumhurbaşkanı, Başbakan il il sistemi anlatırken, danışman sıfatı verilen kişilerin açıklamaları süreci zedeliyor, bunu anlatmak istedi” diye konuştu.

'GENEL BAŞKAN SÖZÜNDEN DÖNECEK ADAM DEĞİL'

Bahçeli'nin sözlerini 'Hayır' diye yorumlayanlara sert tepki gösteren MHP'li Yalçın, "Genel Başkan sözünden dönecek adam değil" dedi. Bahçeli’nin danışmanlar için “Ben olsam görevden alırdım” yönündeki sözlerinin ise Cumhurbaşkanı’na bu yönde bir çağrı olarak yorumlamanın doğru olmayacağını belirten Yalçın, Genel Başkan’ın kendi kanaatini dile getirdiğini belirtti.

'EYALET SİSTEMİ GÜNDEME GELMEDİ'



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CNN Türk canlı yayınında da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün akşam katıldığı bir televizyon programında ’eyalet sistemi’ hakkında yaptığı açıklamalar üzerinden Bahçeli’nin ne demek istediği sorulan MHP’li Yalçın, "MHP baştan itibaren aynı noktada duruyor. Milliyetçi, ülkücü hareketin hassasiyetini bir defa daha ilgililere hatırlatmak istedi. Bu sürece zarar verebileceği noktasında bir uyarıda bulundu. Yoksa mevcut siyasi partilerin hedefte birlik yaparak, referandumdan ’evet’ çıkması noktasındaki çabalarının değiştiği şekliyle bir açıklama değildi. Çıkıp, bir danışmanın bu şekliyle açıklama yapmasının mahsurlarına işaret etti" diye konuştu.

"BÖYLE BİR HUSUS BİZE TEKLİF EDİLMEMİŞTİR"

Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler sırasında, ’eyalet sistemi’nin gündeme gelmediğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları söyledi: "Şöyle güzel bir husus olmuş. Sayın Genel Başkanımın akşamki ikazı sonrasında gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse Sayın Başbakan, kafalarda herhangi bir soru işaretinin kalmaması adına net açıklamalarda bulunmuşlar. Bu vatandaşımız için olumlu ve uygun bir gelişme. 18 maddede, eyaleti getiren veya bunu çağrıştıran hiçbir gelişme yok veya üniter yapıyı veya birinci, ikinci, üçüncü maddeleri değiştiren bir yaklaşım yok. Olsa zaten MHP bunun içerisinde olmaz. Böyle bir çalışmanın tarafı olmaz. Her iki partinin görüşmeleri sırasında, görüşmeler sonrasında bu konularla ilgili hiçbir şekilde, eyalet sistemi gündeme gelmemiştir. Böyle bir husus da bize teklif edilmemiştir"