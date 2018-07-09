MHP'den Akşener'e suç duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Akşener, MHP ile ilgili olarak "Partimize ve namusumuza dil uzattılar" ifadelerini kullanmıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Partimize ve namusumuza dil uzattılar' iddiası üzerine MHP'nin iddiaların açığa çıkarılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

"KİM HANGİ İFTİRAYI ATTI, MEÇHUL"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Partimize ve namusuma dil uzattılar" sözlerine ilişkin MHP'den yapılan açıklamada, "Akşener'in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığı meçhul" denildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

İYİ Parti'nin ilk grup toplantısında medyaya yansıyan ve Meral Akşener'in "Siyasi nezaketi bilirim. Ama partimize ve namusuma dil uzattılar" şeklindeki açıklamalarına MHP Genel Merkezi'nden yanıt geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakın kaynaklardan yapılan açıklamada, Akşener'in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığının meçhul olduğu belirtilerek, "Siyasi ahlakımız, vicdani ve insani vasfımız hiç kimsenin böyle bir zan ve töhmet altında bırakılmasına razı gelmez, onay vermez. MHP, medyaya yansımayan böylesi ağır bir suçlamanın aydınlığa kavuşması için konuyla ilgili dedikodu yapan birkaç İP'li milletvekili hakkında ve bahsedilen 2015 yılındaki kaset olayının derinleştirilerek aydınlatılması konusunda suç duyusunda bulunmayı tartışmakta ve düşünmektedir" ifadeleri kullanıldı.