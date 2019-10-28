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MHP’DEN AF AÇIKLAMASI: İŞTE TAHLİYE OLACAK KİŞİ SAYISI!

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MHP’DEN AF AÇIKLAMASI: İŞTE TAHLİYE OLACAK KİŞİ SAYISI!
Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Şartlı Ceza İndirimi’ kanun teklifinin yasalaşması halinde toplamda 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı.

 

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden ‘Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız, “Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) terör, Atatürk aleyhine suçlar, cinsel saldırı, soykırım, çocuk istismarı, devlete karşı suçlar hariç olmak üzere, 19 Mayıs 2018’e kadar işlenen suçlarda, bir kereye mahsus olmak üzere “5 yıl şartlı indirim” içeren yasa teklifi hazırlamıştı.

Eylül 2018’de TBMM Başkanlığı’na sunulan teklife AKP, ‘af’ içerdiği için destek vermemiş, düzenleme yasalaşamamıştı.

Teklifinin yasalaşması halinde 129 bin dolayında kişinin tahliye olacağını hesaplayan MHP, AKP’nin getireceği değişikliğe de, kendi teklifleri yasalaşmasa da destek vermeyi planlıyor.

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