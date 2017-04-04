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MHP'de yeni istifalar

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MHP'de yeni istifalar
MHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Av.Anıl Selek ve Belediye Meclis Üyesi ve MHP İlçe Eski Başkanı Sedat Turman, Meclis ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini bildirdiler.

MHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Av.Anıl Selek ve Belediye Meclis Üyesi ve MHP İlçe Eski Başkanı Sedat Turman, yayımladıkları ortak bir basın açıklamasıyla Meclis ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini bildirdiler. 

'Ortak basın açıklamamızdır' başlığıyla yayımlanan açıklamada, iki ismin istifalarına gerekçe olarak artan fikir ayrılıklarını gösterdiği ifade edildi.

İstifa eden MHP'li isimlerin basın açıklaması ise şu şekilde: 

"Uzun süredir mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ve çeşitli kademelerinde görev aldığımız Milliyetçi Hareket Partisi’nde son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Ödemiş Belediyesi Meclis üyeliği görevlerini sürdürmekteydik. Gerek partimiz gerekse teşkilatlarımızla gönül bağımızda bir azalma olmasa da üzülerek belirtmemiz gerekir ki birkaç aydır fikir ayrılığı içine düşmüştük.

Aradan geçen zaman zarfında fikir ayrılıkları artmış son olarak encümen üye seçiminde bizlerin görüşü de alınmamıştır. Bu durum bizlerde güven problemi yaratmış ve parti içindeki yerimizi sorgular hale getirmiştir.

Sorunların çözüme kavuşturulamaması karşısında bizlerin istifa etmekten başka seçeneği kalmamıştır. Dün itibariyle gururla sürdürdüğümüz MHP üyeliğimizden ve Belediye Meclisi üyeliğimizden İSTİFA ETTİK.

Bu günden itibaren inançlı bir Türk Milliyetçisi olarak, Atatürk ilkelerine ve  Cumhuriyete bağlı duruşumuzu bozmadan inandığımız değerler uğruna ve doğru bildiğimiz yolda mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonra görev alacak arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur." 

 

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