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MHP’de toplu ‘Nuri Okutan’ istifası

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MHP’de toplu ‘Nuri Okutan’ istifası
MHP’den ihraç edilen Isparta milletvekili Nuri Okutan’ın Uluborlu ilçesindeki bir kahvehanede yaptığı “Hayır” toplantısı krize dönüştü. MHP İl Başkanlığı’nın Uluborlu İlçe Teşkilatı’nı, “Milletvekilini karşılar ve kabul ederseniz sonuçlarına katlanırsınız

Genel Merkezden gelen Nuri Okutan uyarısını “rencide” edici olarak nitelendiren MHP Uluborlu İlçe Başkanı Ülkü Işıldar ile 17 yönetim kurulu üyesi partiden istifa etti.

MHP Isparta İl Başkanlığı'na gönderilen istifa dilekçesinde şöyle denildi: ”Bizler Uluborlu ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu olarak bütün dava arkadaşlarımızla beraber ömrümüzün en güzel yıllarını partimize ve davamıza verdik. Ailemize, çocuklarımıza ayırmadığımız kadar zamanımızı ve maddi imkanlarımızı partimize harcadık. Uluborlu Teşkilatı olarak hiçbir parti faaliyetinden geri kalmadık, seçimlere ve referandumlarda partimizin başını yere eğdirmedik.  Bizlerin verdiği oylarla seçilen ancak Genel Başkanımızın emri ve partimizden ihraç edilen ve halihazırda ilimiz milletvekili Nuri Okutan bey ilçemizi ziyaret etmek istediler. Ancak İl başkanlığı yetkilileri ve merkez ilçe başkanı, ‘milletvekilini karşılar ve kabul ederseniz sonuçlarına katlanırsınız' diyerek şahsımızı, teşkilatımızı tehdit ve rencide etmişlerdir. MHP İlçe teşkilatı olarak son gelişmelerle hareketimizin ülkücü çizgisinden ayrılmış demokratik hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği çizgiye getirildiğini üzüntü ile görmekteyiz. Bu itibarla ilçe başkanı ve yönetim kurulu olarak mevcut görevlerimizden topluca istifa ediyoruz”

 
 
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