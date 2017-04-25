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MHP'de dikkat çeken istifa

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MHP'de dikkat çeken istifa
Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt yaptığı açıklamayla MHP'den istifa etti.

16 Nisan referandumunun ardından MHP cephesinden gelen istifalara bir yenisi daha eklendi.

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Baro Başkanlığım sırasında herhangi bir resmî görevle siyaset yapmadığım malumunuzdur. Yine de, kamuoyu ve dostlarım açısından önem arzettiğini düşünerek; yüreği vatan ve millet sevgisiyle atan, insani değerleri baştacı etmiş, ulu önder Atatürk'ün yolunu yol, Cumhuriyeti fazilet bilen arkadaşlarımla yürüdüğüm her adımı onur sayıp, başımın tacı olduklarını ifade ederek, MHP üyeliğinden istifa ettiğimi bildiririm. Ne mutlu Türküm diyene!”

MHPde dikkat çeken istifa

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