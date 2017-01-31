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MHP’de derin çatlak: Hayırla kalın, hayırda kalın

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MHP’de derin çatlak: Hayırla kalın, hayırda kalın
MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Görevden almalar, Aksoy'un attığı tweet nedeni ile 'MHP'de hayır çatlağı' olarak algılandı.

Görevden alınan Mahmut Aksoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “18 Şubat 2012 tarihinden itibaren 5 yıldır şerefle yürütmekte olduğum Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevinden 30 Ocak 2017 tarihi itibarı ile Genel Merkez tarafından İlçe Yönetim Kurulunun fesih edildiği bildirilmiştir. Başta bizi bu göreve layık gören delegelere, ülküdaşlarıma ve Gölbaşı halkına teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaşayacağız, sorgulayacağız ve doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Güzel günlerde görüşmek üzere hepiniz Allah’a emanet olun. Hayırla kalın, hayırda kalın” ifadelerini kullandı.

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