MHP'de 4 isme ihraç!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "disipline incelemesi" isteminin ardından, DP ve BBP'ye ziyarette bulundukları gerekçesiyle Merkez Disiplin Kurulu'na(MDK) sevkedilen biri eski 4 milletvekili ihraç edildi.

MDK, halen milletvekilliği yapan Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok ve mahkemeye kararıyla geri dönen Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan hakkındaki ihraç kararını, "birliği bozduklar", "partinin gelişmesini engelledikler" ve "başkalarını parti faaliyetlerine karşı ikna ve teşvik ettiler" gerekçelerine dayandırdı. Bu isimler DP ve BBP gibi partileri Genel Merkez'in bilgisi dışında ziyaret edip, referandum sürecinde "hayır" oyu kullanılması kampanyası yürütüyorlardı. İhraç kararıya MHP'nin TBMM'de 39 olan milletvekili sandalye sayısı 36'ya düştü. Daha önce de Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ihraç edilmişti.

İşte suçlamalar

Bahçeli, sözkonusu 4 isme dönük disiplin talimatını Şubat ayında Konya'da gerçekleştirilen MHP kampında vermişti. Okutan, Halaçoğlu ve Oğan’ın Genel Merkez'in bilgisi dışında Demokrat Parti ve BBP’ye ziyarette bulunmaları Bahçeli'yi kızdırmış ve referandumda MHP'nin "evet" kampanyasına karşı "hayır" cephesinde yer almaları bardağı taşıran son damla olmuştu. MDK'nin dünkü toplantısında alınan ihraç kararı; "Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozma", "Genel Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik", "Parti ve yöneticilerinin manevi şahsiyetlerini renci etme", "parti faaliyetlerini aksatma", "partinin gelişmesini engelleme" ve "başkalarını parti faaliyetlerine karşı ikna ve teşvik etme", "üyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarını kötüye kullanarak partiye kasten zarar verme" gerekçelerine dayandırıldı.

Oy birliği ile

MDK Başkanı Halil Öztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "MHP Tüzüğü’nün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş bulunan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Ogan hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulu’nca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile MHP Balıkesir Teşkilatı üyesi Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, Ankara İli Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Ankara İli Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın ve Iğdır İli Merkez İlçe Teşkilatı üyesi Sinan Ogan'ın, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, MHP Tüzüğü’nün 78/4. maddesi (e) ve (h) hükümleri uyarınca Parti üyeliğinden 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına, 10.03.2017 tarihinde katılanların oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

Milletvekili sayısı 36'ya düştü

1 Kasım 2015'deki seçimde 40 milletvekili ile TBMM'de temsil edilen MHP'nin sandalye sayısı sözkonusu ihraç kararıyla 36'ya düşmüş oldu. Daha önce de Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ihraç edilmişti.