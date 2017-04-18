MHP olmasaydı evet çıkmazdı

Referandumda ‘evet’ çıkmasının ardından MHP Genel Merkezi’nde, “2019’u belirleyen kilit parti olacakları” görüşü hâkim. Genel Merkez’de, muhalefetteki yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da ‘Muhsin Yazıcıoğlu’nun BBP’yi kurduğu süreçte aldığı oy oranı’

MHP, referandum sonucunu analiz ederken partinin oy kaybettiğine yönelik iddiaları inceleyen Genel Merkez’de, “MHP olmasaydı referandumdan evet çıkmazdı. Milletten evet çıkmasını MHP sağladı. Evet tarafında olduğumuz için başarılı olan da biziz” yorumu yapılıyor. Bu yorumlara ise İstanbul’da AK Parti’nin kaleleri olarak bilinen Fatih, Üsküdar gibi ilçeler örnek gösteriliyor. Bu ilçeler ile Ankara, İstanbul, Antalya gibi illerde AK Parti’nin oy kaybı vurgulanıyor.

2019’DA 50+1’İ YAKALAYAMAZ GÖRÜŞÜ

Referandum sonrasında siyasi partilerin yüzünü 2019’a çevirmesi gerektiği ifade edilirken, partide “MHP’nin kıymeti ortada. MHP kilit parti haline gelecek. 2019’da MHP olmadan Cumhurbaşkanı’nın yüzde 50+1’i bugünün şartlarında yakalaması mümkün mü? 2019’da yüzde 51’i bulmak için ittifak arayışına girecek. 2019’da ne olacağını tayin eden parti MHP olacak” yorumları yapılıyor.

Meral Akşener başta olmak üzere partiden ihraç edilen muhaliflerin yeni parti kurup kurmayacağına yönelik kulislerde yer alan bilgileri Genel Merkez de yakından takip ediyor. Ancak MHP’ye göre muhaliflerin yeni parti ile yollarına devam etmesi halinde de “başarılı bir sonuç alınmasının zor olduğu” dile getiriliyor. Bu duruma, 1990’lı yıllarda parti ile bağını keserek BBP’yi kuran Muhsin Yazıcıoğlu örnek gösteriliyor. “Muhsin Yazıcıoğlu gibi hareketin içinden gelmiş olan bir isim bile MHP’den ayrılarak BBP’yi kurdu; sonra girdiği seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 2, 3’ler oldu. Hareketi yakından bilen onun gibi bir isim bile istenilen başarıyı elde edemediyse, muhaliflerin işi çok zor” deniliyor.

SİYASİ KUTUPLAŞMA MESAJI CİNNET

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise dün yaptığı yazılı açıklamada, partiye yönelik eleştirilere şu tepkiyi gösterdi: “Kimi medya mensupları sonuçların Türkiye’yi iki partili bir sisteme ve kutuplaşmaya götürdüğünü, kimi de MHP seçmeninin referandumda ‘evet’ oyu vermediğini ileri sürmüştür. Halkoylaması sonuçlarından siyasi kutuplaşma mesajı okumak cinnettir. O bakımdan referandumu siyasi partilerin geçmişte aldıkları oylar açısından değerlendirmek ve buradan siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışmak, vahim bir hatadır.”

UMUT ERDEM / ANKARA HÜRRİYET