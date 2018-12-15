MHP o ilden adayını çekti

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylıktan çekildiğini açıkladı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın "Cumhur İttifakı" görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekildiğini bildirdi.

İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak kamuoyuna tanıttıklarını vurgulayan Pehlivan, "Ancak son gelişen Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır." ifadelerini kullandı.