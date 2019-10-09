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MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ 16 GÜNDÜR YOK!

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MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ 16 GÜNDÜR YOK!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavisi sürdüğü için MHP Meclis Grubu dünkü toplantısını yapamadı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; MHP kurmayları, Bahçeli’nin “birkaç gün içinde” parti genel merkezine geleceğini bildirirken sağlığına ilişkin sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili MHP Genel Merkezi’nin “hukuki yollara başvuracağı” da ifade edildi.

 

MHP kurmayları, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin olarak “Kendisine kalsa gelecekti ancak biz bu vesileyle biraz daha dinlenmesini istedik. Önümüzdeki birkaç gün içinde Genel Başkanımız MHP Genel Merkezi’nde olacak” bilgisini paylaştı.

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