MHP ile etkinlik yapılacak

Yıldırım, "Yapılacak değişiklik parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngörüyor. Bunu vatandaşa soracağız. MHP ile ortak etkinlik de yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Başbakan Başbakan Binali Yıldırım, Malta'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Malta Başbakanı Muscat ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım Malta Başbakanı Muscat ile görüşmelerine istinaden, "Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yatırımların artırılması konularını detaylı görüşme fırsatımız oldu" dedi.

AB'ye basın özgürülğü ile ilgili fasıl açılması çağrısı yapana Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Malta daima Türkiye'nin AB üyeliğini koşulsuz destekleyen bir ülke. Bunu takdir ediyoruz. Malta'nın AB dönem başkanlığı içerisinde AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve güncellenmesne karar verilen Gümrük Birliği anlaşmasının çalışmalarına başklanmasını ümit ediyoruz. Sayın Başbakanın gereken desteği vereceğinden eminiz. 15 Temmuz'da Türkiye'ye ve Türk hükümetine destek vermelerini takdirle karşılıyoruz. Sayın Başbakan ile mülteci sorununu ve Suriye'de barışın tesis edilmesi siyasi çözümün bulunması konularını ele aldık. Bu konuda müşterek olarak neler yapabileceğimizi etraflıca değerlendirdik.

DAHA HIZLI ADIM ATILMASI GEREKLİ

AB ile Türkiye arasındaki mültecilerin durumuyla ilgili, Avrupa Türkiye arasındaki vize serbestisi konularıyla ilgili bugün yaşanan sorunlarıda değerlendirdik. Avrupa'nın bu konuda daha hızlı adım atmasının gerekli olduğunu dile getirdik.

Malta geleneksel denizci bir ülke. Dünyanın 3. büyük gemi sicili bakımında ülkesidir. Dolayısıyla denizcilik alanındaki işbirliğimizi ileri taşıma imkanı gördük ve teyit ettik. Ayrıca yabancı dil eğitimi konusunda Malta ile çok daha yakın çalışma imkanı olacağını düşünüyoruz. Bu konuları etraflıca değerlendirdik.

KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİZ

Kıbrıs'ta bir süredir görüşmeler devam ediyor. Geçen gün Anastasias kapıyı vurup çıkmış, kriz oldu diye haberler çıktı. Sonrasında Anastasias, 'Ben sigara içmeye çıktım' dedi. Türkiye, her zaman çözümün yanındadır. Çözümsüzlüğün bedelini Türk tarafı ödüyor. Eminim ki burada bulunacak çözüm, güvenliği sağlayacak ve her iki tarafın adil eşit yönetişim hakkını da beraberinde getirecektir. Bu konuda AB'nin üzerine düşen görevler de vardır. Türkiye'nin 4 özgürlük dediği hususları da AB'nin güvence altına alması gerekiyor.

MHP İLE ORTAK KAMPANYA

16 Nisan'da bir halk oylamamız var. Anayasal sistemde, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören bir değişiklik yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak biz bu değişikliği Parlamentoya uzlaşarak getirdik. Dolayısıyla bir amaç birliğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor, biz de aynısını yapıyoruz. Söylemlerimizin benzer olması gayet doğal, gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz.

BİRİ BANA BUNUN CEVABINI VERSİN

Acaba merak ediyorum, Türkiye'de ne kadar göçmen var, Avrupa'da ne kadar göçmen var, biri bana bunun cevabını versin. Türkiye 3 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Başkaları ne yapıyor, aferin deyip uzaktan bakıyor. Türkiye DAEŞ ile PKK ile FETÖ ile amansız mücadele veren bir ülkedir. Hangi Avrupa ülkesinin Meclis'i bombalandı.Hangi Avrupa ülkesinde tanklar insanların üstünden geçti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Basın özgürlüğü evrensel bir haktır. Genelde insanların görüşlerini ifade etmeleri evrensel bir haktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hakkı Türkiye'de herkes sonuna kadar kullanıyor. Basın özgürlüğü ayrı bir şey, basın özgürlüğü kisvesi altında terör faaliyeti yapmak ayrı bir şey.Basın kartı alıp teröristlerin işini kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak basın özgürlüğü ile izah edilen bir şey değildir. Malaasef gerçekler ters düz ediliyor. Bir algı operasyonu yürütülüyor. Bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum; basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli, adalet, hukuk devleti olmak çok önemli. 23-24'ncü fasıllar... Adalet, medya ve basınla ilgili fasılları AB açsın, ne söyleyeceklerse söylesinler, biz de cevabını verelim. Buradan çağrı yapıyorum, hariçten gazel okumakla olmaz. Biz gerçek bir teklif yapıyoruz, buyursun açsınlar bu fasılları.