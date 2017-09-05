  • BIST 108.873
  • Altın 148,218
  • Dolar 3,4380
  • Euro 4,0935
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

MHP ilçe yöneticileri Kültür İşleri Müdürü'nü hastanelik etti

»
MHP ilçe yöneticileri Kültür İşleri Müdürü'nü hastanelik etti
İHA'nın haberine göre, Aydın Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü etkinliklerinde MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin’e yer ayrılmaması üzerine kriz çıktı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, olay Nazilli Belediye Meydanı’nda yaşandı. Sabah saatlerinde Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla toplanan kalabalık ve protokol üyeleri alanda yerini aldı. Bir süre sonra tören alanına gelen MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, protokolde Başkan Keskin’in yerini göremeyince öfkelendiler.

GAZETECİLERİ ENGELLEDİ

Daha sonra Nazilli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fatih Demir’i belediye binasına çağıran Zafer Keskin ve beraberindekiler, iddiaya göre müdürü yumruklarla darp etti. Aldığı darbeler sonucu Fatih Demir bayılıp yere yığıldı. Belediye girişindeki hareketliliği gören gazeteciler de olayı görüntülemek için belediye binasının önüne geldiklerinde, MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin tarafından engellendi. Görüntü almakta olan gazetecilere hitaben MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin, “Bunu haber yaparsanız aklınızı alırım” dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasım Garipoğlu çöl hatırasını sildi!05 Eylül 2017 Salı 17:44
  • Son Dakika: Kuzey Kore tehdidine karşı savaş gemilerini cepheye yığdılar!05 Eylül 2017 Salı 17:11
  • Türkiye vatandaşı DEAŞ'lılar teslim oluyor05 Eylül 2017 Salı 17:05
  • MHP ilçe yöneticileri Kültür İşleri Müdürü'nü hastanelik etti05 Eylül 2017 Salı 17:00
  • Tapu sahipleri dikkat! Başvuru için son 2 kaldı05 Eylül 2017 Salı 16:53
  • Son dakika haberler: CHP İstanbul'da Ali Koç veya Ümit Boyner'i aday gösterecek05 Eylül 2017 Salı 16:49
  • Atatürk Havalimanı'nda leylek alarmı05 Eylül 2017 Salı 14:20
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı05 Eylül 2017 Salı 14:18
  • AB Bakanı Çelik, AB Dışişleri Bakanları ile görüşecek05 Eylül 2017 Salı 14:13
  • Uçakta akrep bulundu!05 Eylül 2017 Salı 14:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim