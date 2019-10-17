MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN’IN ACI KAYBI!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Acı olayla ilgili MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ın değerli evladı İlteber Yalçın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Acımız büyüktür. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun. Cenaze ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.

Ankara Kalesi’ndeki Türk bayrağının bulunduğu surlardan iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye de sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler surların yaklaşık 70 metre aşağısındaki kayalıklar üzerinde iki gencin hareketsiz halde bulunduğunu gördü.

Kaleden güçlükle aşağı inen ilk yardım ekipleri gençlerden birinin ağır yaralı olduğunu, diğerinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı genç bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğu ortaya çıktı.

ACI HABERİ ALAN SEMİH YALÇIN OLAY YERİNE GELDİ

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, beraberindeki polis müdürleriyle olay yerinde incelemelerde bulundu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz’dan bilgi aldı.

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP’li bazı milletvekilleri de olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemesinin ardından Turan İlteber Yalçın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Semih Yalçın, oğlu İlteber Yalçın’la birlikte

MHP’DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'ın değerli evladı İlteber Yalçın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Acımız büyüktür. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun. Cenaze ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir”

Ankara Kalesi’nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybeden İlteber Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte.