MHP, DAVUTOĞLU'NUN DEĞİŞİMİNİ ELEŞTİRDİ!

Davutoğlu’nun "MHP bizi terörle mücadelede yalnız bıraktı" sözlerine MHP'den sert yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Davutoğlu’nun ibretlik bir savrulma yaşadığını söyledi.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun "Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır" sözleri tartışma konusu oldu. Siyasi partilerden, çeşitli sivil toplum örgütlerine Davutoğlu’na "bildiklerini açıkla" çağrısı geldi.

MHP'DEN YANIT GELDİ

Davutoğlu’nun tartışma yaratan sözlerini MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’a sorduk. 7 Haziran sürecindeki görüşmelerle ilgili söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu konuda birçok açıklama yaptığını hatırlatan Yıldız, "MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir" dedi. MHP’nin dış politika ve terörle mücadele konusunda ülke menfaati neyi gerektiriyorsa ciddi olarak bu mücadeleyi verenlerin yanında olduğunu belirten Yıldız "Terör konusunda bizim tavizimiz yok" açıklamasını yaptı.

"DAVUTOĞLU, İBRETLİK BİR SAVRULMA İÇERİSİNDE"

Yıldız, yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan Davutoğlu’nun çalışmalarını ve sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Davutoğlu nereye gittiği anlaşılmayan bir hırs ve ihtirasla ibretlik bir savrulma içinde. ‘MHP’nin terörle mücadeleye destek vermediği’ imasında bulunuyorsa bu söze sokakta çocuklar bile güler. Biz 50 yıldır dış politika konusunda da terör konusunda da, ciddi meselelerde ülkemizin ve doğru yolda ise iktidarların yanında yer aldık. Hangi hırsla, saikle söylediğini kendine sormak lazım ama bizim için lakabı da belli. Ahmet Bey’e üzülüyorum. Geldiği yer çok kötü. Bir öğretim üyesinin, Başbakanlık yapmış bir insanın daha olgun, daha ciddi, daha makul, daha gerçekçi düşünmesi gerekir. Ama Davutoğlu’nda bunların hiçbirini göremiyoruz." dedi.