MHP, AKP'Lİ VEKİLİ ÇOK SERT ELEŞTİRDİ!

Van'da polisin eylemcilere müdahalesine "Vahşet" diyen AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na tepki gösteren MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, "PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun" dedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Van'da polisin göstericilere müdahalesine "Bu vahşet kabul edilemez" diyerek tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yanıt geldi.

Enginyurt, Yeneroğlu'nun PKK sevici olduğunu savunarak "Yazıklar olsun" dedi.