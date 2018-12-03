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MHP AK Parti'den 7 kentle Meclis başkanlığını istiyor

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MHP AK Parti'den 7 kentle Meclis başkanlığını istiyor
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak pazarlığında MHP'nin 7 ili ve Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olmasıyla boşalacak Meclis Başkanlığı'nı istediği iddia edildi. İşte MHP'nin istediği iller...

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için AK parti ile MHP yeniden ittifak kararı alırken, iller üzerindeki pazarlıklar da sürüyor.

MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağı kesinleşirken, AK Parti'den istediği iller de belli oldu. MHP, 7 il ile birlikte TBMM Başkanlığı'nı da istiyor. 

İŞTE MHP'NİN İSTEDİĞİ İLLER...

Sözcü'nün haberine göre MHP, AK Parti'den Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır’da kendi adayının desteklenmesini istiyor. MHP'nin 7 il için diretmesine AK Parti tam olarak 'olur' vermiş değil. 

AK PARTİ MHP'NİN İSTEDİĞİ 3 İLİ VERECEK Mİ? 

AK Parti, MHP’nin istediği Adana, Isparta ve Manisa’da aday göstermek istiyor. AK Parti'nin bu üç ildeki teşkilatlarından da aday gösterme yönünde baskı geldiği belirtiliyor. 

MHP TBMM BAŞKANLIĞINI DA İSTİYOR

MHP'nin 7 il dışında AK Parti'den TBMM Başkanlığı'nı da istediği belirtiliyor. Binali Yıldırım'ın AK Parti'nim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda boşalacak olan TBMM Başkanlığı için MHP’li bir adayın desteklenmesi formülü tartışılıyor. 

AKP ile MHP ve CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerde, ‘'İttifak problemi'' yaşanıyor. Partiler arasında bugüne kadar yapılan temaslarda, bazı iller için anlaşma sağlanamadı. Cumhur İttifakı'nda MHP Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır'da sadece kendisinin aday çıkarmasını, AKP'nin de bu illerde, MHP'yi desteklemesini istiyor.

MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayıp yeterli jestin yapıldığı düşüncesinde bulunuyor. AKP ise özellikle Adana, Isparta ve Manisa'da aday gösterilmesinden yana tavrını koruyor.

KOZ TBMM BAŞKANLIĞI

Bu arada, TBMM Başkanlığı için MHP'li bir adayın desteklenmesi formülü de tartışılıyor. AKP ile MHP arasında tam mutabakat sağlanırsa, Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile boşalacak TBMM Başkanlığı için, MHP'li adayın desteklenebileceği belirtiliyor.

TBMM Başkanlığı boşalırsa yeni seçim yapılacak. Toplam 340 sandalyesi bulunan AKP ve MHP oyları, TBMM başkanının en az 301 oy gerektiren 3. turda seçilmesi için yeterli bulunuyor.

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