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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!

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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada Alp'in Nihat Özdemir'le Riva'da yaptığı görüşme sonunda kararın çıktığı ifade edildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.

TFF’den konuya ilişkin bir açıklama yayınlanırken açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i bugün Riva’da ziyaret etmiştir. 

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp’e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

 
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