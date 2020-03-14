MGD'den Yeşim Salkım'a Suç Duyurusu!

Magazin Gazetecileri Derneği, tüm magazinciler için ağır sözler sarf eden Yeşim Salkım ile ilgili harekete geçti. Yeşim Salkım hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in, sunucuları olduğu 2. Sayfa programında Ece Erken’in yasak aşkı ile ilgili ses çıkarmayanlara yönelik sözlerine karşılık bir video çeken ve tüm magazinciler için ağır ifadeler kullanan Yeşim Salkım hakkında Magazin Gazetecileri Derneği harekete geçti. Dernek, Yeşim Salkım ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Önceki gün evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişki yaşayan Ece Erken’in, çiftin evlerinin önüne giderek araçlarına zarar verdiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Bu anları ekranlara taşıyan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, Ece Erken’e ses çıkarmayan ünlü isimler ile ilgili “Kocama dokunma etiketi açanlar. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu? Ona konuşalım, öbürüne konuşmayalım. 30 yıl önceki bir davayı hatırlatıp, ‘Kocamı ayartmaya çalışmışlar, yuvamı yıkmaya çalışmışlar. Türkiye’ye onu rezil edeceğim. İşte bunu dile getirmeyenler satılık kalemdir’ diyenlere ne oldu? Şimdi o diyenlere bu soru yöneltildiğinde ne diyorlar biliyor musunuz? Defalarca çiğnedikleri yayın yasağıyla ilgili konuda, ‘Ece Erken konusunda yayın yasağı var. Yoksa konuşurduk’ diyorlar. Ne oldu, konuşun hadi. Gülben Ergen’den bahsediyordunuz. Gülben Ergen ile ilgili çiğnemediğiniz yayın yasağı kalmadı. İçeriye de girdiniz çıktınız. Ceza da aldınız. Defalarca dava açıldı. Şimdi mikrofon uzatıldığında ya da sosyal medya hesabınızdan ne diyorsunuz? ‘Yayın yasağı var’” ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Müge ve Gülşen’in bu sözlerine karşılık Instagram hesabından paylaşımda bulunduğu videoda Yeşim Salkım, “Hani yandaş olanlar var ya müdire hanım kılıklılar. Kocama dokunma açtığımı iddia edenler. O etiketi bir kere ben açmadım, Seren Serengil açtı. Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım. Sizi orada halen nasıl oturtturuyorlar? Ki bir bildikleri vardır herhalde. Onu da çok iyi biliyorum. Ece Erken benim kocamla olmadı. Benimle alakalı olmadığı sürece de ben ağzımı açmam. Ece Erken’in yaptığını onaylamıyorum. Hiçbir kadının evli bir adamla beraber olmasını onaylamıyorum. Ece Erken’i hiç tanımıyorum. Hayatımda bir kere bile kahve içmişliğim yok. Kral TV Müzik Ödül Töreni’nde filan, oralarda buralarda görürdüm. Eğer bir yuvayı yıkmaya çalışıyorsa da onun da bir tane erkek evladı var. Allah zaten yaşatır. Benim Ece Erken ile oturup da aynı masada yemişliğim içmişliğim, arkadaşlığım filan yok. Ben yayın yasaklarını asla delmem. Ayrıca da delerim, size ne? Ama siz parayla satılık olduğunuz için, öyle bir satılık olduğunuz için bana bunları söyletebilmek için yaptınız bütün bunları. Çünkü siz böyle besleniyorsunuz. Kan emicisiniz. Siz bilir misiniz paparatzio ne demek? İspanya’ya gidin paparatzio b*k böceği demek. İşte siz busunuz. Hepiniz de b*k böceğisiniz” diyerek tüm magazincilere hakarette bulunmuştu.

MGD BİLDİRİ YAYINLADI…

Yeşim Salkım’ın hakaret içeren bu videosunun ardından Magazin Gazetecileri Derneği bir bildiri yayınlayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu. İşte MGD’nin bildirisi: