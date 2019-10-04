MEZDEKE MİRASÇISI ELMİRA OLDU!

Peçeli yüzleriyle yaptıkları danslarla olaylar yaratan ‘Mezdeke’ grubu yeni çehresiyle yeniden magazin dünyasına adım atıyor.

90’lı yıllarda kurulan ve yaptıkları danslarla erkeklerin yüreklerini hoplatan ‘Mezdeke’ grubu isim değiştirerek yeniden sahnelerdeki yerini almaya hazırlanıyor. Grubun eski dansçılarından Dilek Maltepe’nin organizatörlüğünde kurulan ‘Elmira’ adlı yeni dans grubu yeniden 3 güzel kadın eşliğinde dans ederek erkeklerin gözlerini faltaşı gibi açacak.

‘Elmira’ grubu ilk gösterisini Türkiye’nin en gözde mekanı ‘Günay Restaurant’ta vercek. Bülent Ersoy’la Fatih Ürek’in de sahne alacağı ‘Günay Restaurant’ta ‘Elmira’ grubu danslarıyla herkesi büyüleyecek.