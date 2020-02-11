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Mezarında Anıldı

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Mezarında Anıldı
Mersin'inTarsus ilçesinde 5 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Öğlen saatlerinde kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelen başta Songül-Mehmet Aslan çifti ve aile yakınları, Özgecan Aslan için dua edip, mezara çiçek bıraktı. Aslan'ın anne ve babası, kızlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Aslan, kızının acısının ilk gün ki kadar ağır olduğunu söyleyerek, "Çok kötüyüz. Ailecek ölü gibiyiz. Masum canlarımız ölüyor. Buna bir 'dur' diyelim ki başka canlar yanmasın. Onu unutmayan ve yanımızda olanlardan Allah razı olsun. Özge'nin hiçbir suçu yoktu. Hayalleri vardı. 'Dünyanın en iyi psikologu olacağım' diyordu. Ama hayallerini gerçekleştiremedi" dedi.

'MASUM CANLARIMIZ YANMASIN'

Baba Mehmet Aslan ise kızının ölümünün üzerinden geçen 5 yıl içinde yüzlerce kadının cinayete kurban gittiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Ceren Özdemir de masumdu o da katledildi. Psikolojik durumu iyi olmayan insanlar ne için böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum. Umarım çözülür. Durduk yere insan öldürmenin altında yatan psikolojik sebeplerin araştırılması lazım. İstemediğimiz birçok acı olay yaşanıyor. Artık insanlarımız ölmesin, masum canlarımız yanmasın"

 

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