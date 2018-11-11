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Mezarda nöbet tuttular !

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Mezarda nöbet tuttular !
Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti yakınındaki mezarlığın defineciler tarafından kazıldığı iddiası üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kabataş Mahallesi Muhtarı Zeki Akbay, gazetecilere yaptığı açıklamada,  altın arayan definecilerin mahalledeki mezarlıkta kazı yaparak mezarlara zarar verdiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin durumdan rahatsız olduğunu kaydeden Akbay,  "Mezarlığımız antik kent Alabanda'ya yakın olmasından dolayı definecilerin dikkatini çekmiş olabilir. Mezarlıkta altın olması imkansız. Bu defineciler  yüzünden huzurumuz yok. Mahalle halkı olarak yaşanan bu durumdan rahatsızız.  Defineciler, bir çorabı bile yanına alamayan aile yakınlarımızın mezarlarından uzak dursun." ifadelerini kullandı.

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