SonDakika.com'un haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Çavuşoğlu Ankara'da düzenlenen konferansta, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi hareket edemeyeceğini belirterek, "Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın'' dedi.
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MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI!
11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, he
SonDakika.com'un haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Çavuşoğlu Ankara'da düzenlenen konferansta, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi hareket edemeyeceğini belirterek, "Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın'' dedi.
Etiketler: mevlüt çavuşoğlu, işbirliği, doğu akdeniz
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