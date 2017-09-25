Mevlüt Çavuşoğlu: PKK, Barzani'ye saldıracak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Referandumu yok sayıyoruz. Bizim bundan sonra muhattabımız Bağdat'tır." dedi. Çavuşoğlu ayrıca ilerleyen günlerde PKK'nın Barzaniye saldıracağını da ifade etti.

Dışişleri Bakanı, "Biz dostane tavsiyemizi de yaptık, uyarılarımızı da yaptık." ifadelerini kullanırken sınırlarla ilgili durum sorusuna ise," Şu an herhangi bir kapama yok sadece kontrolleri sıkılaştırma var. Attığımız adımlar olacak. Şu an konuları değerlendiriyoruz. IKBY ben kendi yoluma gideceğim dedi, biz de onlara bunun bir bedeli olacaktır dedik ve olacak. Bizim sorunumuz Kürt kardeşlerimiz değil. Suriye'de de değildi." dedi.

"Biz onlar yardım ettik. Saddam döneminde de yardım ettik, DEAŞ'a karşı da yardım ettik. Bizim ordaki Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını gösteriyor. Borç böyle ödenmez. Neçirvan'ın yaptığı açıklamalar bizi ilgilendirmiyor açıkçası" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, " Bağdat'tan gelen talepleri geldikçe değerlendirdik. Askeri seçenek gelişmelere bağlı. Türkmen kardeşlerimize yönelik fiili müdahale olursa hemen olur. Gelişmelere göre olur. Ayrıca bizim Irak ile ticaretimiz var." dedi.

Çavuşoğlu, "Barzani'ye karşı çıkmak için PKK'ya destek olanlar vardı. Göreceksiniz ilerleyen günlerde PKK da Barzani'ye saldıracak." ifadelerini kullandı.