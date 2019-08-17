İHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'ın Geçici Sivil Yönetimin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum'a geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında kendisi gibi imza törenine iştirak etmeye gelen Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile bir araya geldi. İkili, gerçekleştirdikleri görüşmede Libya'daki siyasi sorunu masaya yatırdı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor” diye konuştu.
- BIST 95.734
- Altın 271,249
- Dolar 5,5633
- Euro 6,1703
- İstanbul 23 °C
- Ankara 30 °C
- ERDOĞAN'DAN 17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJI!
- AKARYAKITA ZAM GELİYOR!
- KEPÇE GELİN ARABASI OLDU
- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, LİBYA'LI MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ!
- EBRU ŞALLI'DAN NİŞANLISINA BÜYÜK JEST!
- SAĞANAK YAĞIŞ CAN ALDI!
- ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ YENİLENDİ!
- İSTANBUL'DA YAĞIŞTAN DOLAYI TRAMVAY SEFERLERİ DURDU!
- TUZ GÖLÜ PEMBE OLDU!
- TÜRKİYE'DE İLK HASTANE OLACAK!
- EMİNÖNÜ ÇARŞISINI SU BASTI!
- FETÖ ÜYELERİ KAÇARKEN YAKALANDI!
- İSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!
- GRÖNLAND'DAN TRUMP'A, "SATILIK DEĞİLİZ" YANITI!
- ÜNLÜ TATİL KÖYÜNDE KAN DONDURAN TECAVÜZ OLAYI!
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, LİBYA'LI MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Hükumetin ilanının imza törenine katılmak için geldiği Sudan’da Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile bir araya geldi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Görüşme
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ERDOĞAN'DAN 17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJI!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kulland
AKARYAKITA ZAM GELİYOR!Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının ve motorin ton fiyatının yükselmesi nedeniyle benzine 6 kuruş, motorine 17 kuruş zam yapılacak.
KEPÇE GELİN ARABASI OLDUManisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hafriyat firması sahibi olan 30 yaşındaki Akif Çetin iş makinesini gelin arabası yaptı.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, LİBYA'LI MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Hükumetin ilanının imza törenine katılmak için geldiği Sudan’da Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile bir araya geldi.
EBRU ŞALLI'DAN NİŞANLISINA BÜYÜK JEST!Ebru Şallı, eylül ayında evleneceği nişanlısı Uğur Akkuş’a doğum gününde jest üstüne jest yaptı.
VİDEO GALERİ
- 16:02 - ERDOĞAN'DAN 17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJI!
- 15:39 - AKARYAKITA ZAM GELİYOR!
- 15:34 - KEPÇE GELİN ARABASI OLDU
- 15:27 - MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, LİBYA'LI MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ!
- 15:18 - EBRU ŞALLI'DAN NİŞANLISINA BÜYÜK JEST!
- 15:06 - SAĞANAK YAĞIŞ CAN ALDI!
- 15:05 - ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ YENİLENDİ!
- 14:45 - İSTANBUL'DA YAĞIŞTAN DOLAYI TRAMVAY SEFERLERİ DURDU!
- 14:31 - TUZ GÖLÜ PEMBE OLDU!
- 14:24 - TÜRKİYE'DE İLK HASTANE OLACAK!
- 14:19 - EMİNÖNÜ ÇARŞISINI SU BASTI!
- 14:14 - FETÖ ÜYELERİ KAÇARKEN YAKALANDI!
- 14:11 - İSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!
- 14:03 - GRÖNLAND'DAN TRUMP'A, "SATILIK DEĞİLİZ" YANITI!
- 13:58 - ÜNLÜ TATİL KÖYÜNDE KAN DONDURAN TECAVÜZ OLAYI!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim