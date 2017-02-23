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Metruk evlerde fuhuş operasyonu

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Metruk evlerde fuhuş operasyonu
Ödemiş'te yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Asır'dan Başar Uçar'ın haberine göre Fakülte Caddesi'ndeki metruk evlerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

"Fakülte-1" isimli operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri B. E. (42), örgüt yöneticileri N. E. (28), M. S. (42), örgüt üyeleri G.B. (26), H.D. (29), B. K.(32), E.A. ve M.K. ile fuhuş yapan veya yaptırılan N.B. (37), V.N. (39) ve A.A. (43) isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 44 bin 690 lira, 3 bin 34 dolar nakit para, 5 adet cep telefonu, 2'si ruhsatlı 4'ü ruhsatsız 6 adet pompalı silah, 3 adet kurusıkı tabanca ve soruşturma kapsamında, tapu evrakları, banka dekontları, hesap cüzdanları ve ikamette yapılan fuhuşa ait kayıtların tutulduğu defterler ele geçirildi.

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