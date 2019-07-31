METRODA İLİŞKİYE GİRMEYE ÇALIŞTILAR!

Yatağını istasyona taşıyan da var, köpeğini poşete koyan da! İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar...

Rusya'nın başkenti Moskova'da akılalmaz anlar yaşandı. Sarhoş olduğu gözlenen bir çift, metronun orta yerinde cinsel ilişkiye girmeye çalıştı.adının, koltukta uzanan erkeğin fermuarını açmaya çalıştığı anlarda, metrodaki yolcuların hiçbir şey olmamış gibi davranması dikkat çekti. İşte metro istasyonlarında yaşanan birbirinden ilginç anlar...