Metrobüste Yeni Dönem

Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan ’güven timleri’nin görev alanı genişletildi. Timler, halkın yoğun olduğu metrobüslerde de görev yapmaya başlarken, bir yolcunun 2 bin 200 lirasını çaldıktan sonra araçtan inip zıt yönde metrobüse binmek ist

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, oluşturulan ’güven timleri’nin pazar, çarşıda ve halkın yoğun olduğu yerlere metrobüslerin de eklenmesini kararlaştırdı. Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile birlikte Avcılar’daki üniversite metrobüs durağına giden ve görevlilere başarı dileyen Kaymakam Doğan, "Timlerimiz çeşitli kılık ve kıyafette polis güven görev yapmaya başladı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için suçluların beklemediği yerde, beklemediği zamanda ve beklemediği kılıkta görev yapacaklar. Simitçi, kestaneci, pazarcı, çöp toplayan gibi hareket ederek suçluların yakalanması yapılacaktır. İyilerin yardımcısı suçluların korkulu rüyası olacaktır" dedi.

İLK GÜN İLK GÖZALTI

Metrobüste ve duraklarda görev yapan sivil polisler Avcılar’daki Mustafa Kemal Paşa durağında metrobüsün orta kısmında E.G. isimli bir erkek yolcunun hızla kapıya yönelerek ters yöndeki bir metrobüse binince bu kişi ile birlikte sivil görevli de araca binerek onu takibe aldı. Durak içerisinde bulunan görevliler bu kişiyi durdurdu ve indiği metrobüste bulunanlardan para veya değerli eşyalarını kontrol etmelerini istedi. Yakup Demirkaya sağ cebinde paket lastiğe sarılı 2 bin 200 TL’sinin olmadığını söyleyince Beylikdüzü yönüne giden ve ilerideki Saadetdere durağında inen E.G.’nin üzerini aradı. Şüphelinin üzerinde parası çalınan Demirkaya’nın tarif ettiği gibi lastiğe sarılı 2 bin 200 TL’nin yanı sıra 1095 TL bulundu. E.G. gözaltına alınırken, soruşturmaya başlandı.