  • BIST 109.942
  • Altın 156,143
  • Dolar 3,8354
  • Euro 4,5422
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATrakya İçin Kar Uyarısı!

Metrobüste Yeni Dönem

»
Metrobüste Yeni Dönem
Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan ’güven timleri’nin görev alanı genişletildi. Timler, halkın yoğun olduğu metrobüslerde de görev yapmaya başlarken, bir yolcunun 2 bin 200 lirasını çaldıktan sonra araçtan inip zıt yönde metrobüse binmek ist

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, oluşturulan ’güven timleri’nin pazar, çarşıda ve halkın yoğun olduğu yerlere metrobüslerin de eklenmesini kararlaştırdı. Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile birlikte Avcılar’daki üniversite metrobüs durağına giden ve görevlilere başarı dileyen Kaymakam Doğan, "Timlerimiz çeşitli kılık ve kıyafette polis güven görev yapmaya başladı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için suçluların beklemediği yerde, beklemediği zamanda ve beklemediği kılıkta görev yapacaklar. Simitçi, kestaneci, pazarcı, çöp toplayan gibi hareket ederek suçluların yakalanması yapılacaktır. İyilerin yardımcısı suçluların korkulu rüyası olacaktır" dedi.

İLK GÜN İLK GÖZALTI

Metrobüste ve duraklarda görev yapan sivil polisler Avcılar’daki Mustafa Kemal Paşa durağında metrobüsün orta kısmında E.G. isimli bir erkek yolcunun hızla kapıya yönelerek ters yöndeki bir metrobüse binince bu kişi ile birlikte sivil görevli de araca binerek onu takibe aldı. Durak içerisinde bulunan görevliler bu kişiyi durdurdu ve indiği metrobüste bulunanlardan para veya değerli eşyalarını kontrol etmelerini istedi. Yakup Demirkaya sağ cebinde paket lastiğe sarılı 2 bin 200 TL’sinin olmadığını söyleyince Beylikdüzü yönüne giden ve ilerideki Saadetdere durağında inen E.G.’nin üzerini aradı. Şüphelinin üzerinde parası çalınan Demirkaya’nın tarif ettiği gibi lastiğe sarılı 2 bin 200 TL’nin yanı sıra 1095 TL bulundu. E.G. gözaltına alınırken, soruşturmaya başlandı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de Eylem Hazırlığında Yakalandılar19 Aralık 2017 Salı 12:56
  • Kıskıvrak Yakalandılar19 Aralık 2017 Salı 12:52
  • İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?19 Aralık 2017 Salı 10:52
  • Sokak Ortasında İnfaz19 Aralık 2017 Salı 10:41
  • Kahreden Kaza Kurşunu19 Aralık 2017 Salı 10:34
  • Üst Düzey Yöneticilere Suikast Planı!18 Aralık 2017 Pazartesi 14:01
  • Haberleşme Ücretleri Belli Oldu18 Aralık 2017 Pazartesi 13:40
  • Trakya İçin Kar Uyarısı!18 Aralık 2017 Pazartesi 13:39
  • Ehliyette Yeni Dönem18 Aralık 2017 Pazartesi 13:38
  • Mesut Yılmaz'ın Acı Günü18 Aralık 2017 Pazartesi 11:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim