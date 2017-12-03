Metrobüs Faciası

Yenibosna Çobançeşme'de iki metrobüs çarpıştı. İBB yaralı sayısını 19, Valilik ise 14 olarak açıkladı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Çobançeşme kavşağında iki metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR

İBB yaralı sayısını 19, Valilik ise 2'si ağır 14 kişi olarak açıkladı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından da seferler normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.