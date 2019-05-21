  • BIST 85.507
  • Altın 247,899
  • Dolar 6,0468
  • Euro 6,7576
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

Metro Şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar.

»
Metro Şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar.
İstanbul Eyüpsultan’da Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı şantiyesine giren eli silahlı 5 şahıs, 500 kilo bakır kabloyu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

 Olay, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Çırçır Mahallesi Durağı'nın inşaat şantiyesinde 07.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, silahlı 5 şahıs metro şantiyesinde çalıştıklarını söyleyerek geldikleri araçla inşaat sahasının içerisine girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisine silah çekerek korkuttu. Diğer şüpheliler de 500 kilo bakır kabloyu panelvan araca yükledi. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FOTOĞRAF BENDEN YORUM SİZDEN21 Mayıs 2019 Salı 15:38
  • GÜNAY MUSEYAVA SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI21 Mayıs 2019 Salı 15:25
  • EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU21 Mayıs 2019 Salı 15:04
  • DOLARA FRENLEME21 Mayıs 2019 Salı 14:11
  • YAYINI ERKEN BİTİRDİLER21 Mayıs 2019 Salı 14:07
  • RTÜK'e 7.1 Milyonluk hizmet binası!21 Mayıs 2019 Salı 13:11
  • 100 bin dolar üzeri döviz alımlarına kısıtlama!21 Mayıs 2019 Salı 13:05
  • "Samsun'daki bir devlet töreni değil iktidar partisinin şovuydu"21 Mayıs 2019 Salı 13:02
  • Usta gazeteci hayatını kaybetti!21 Mayıs 2019 Salı 12:31
  • Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz!21 Mayıs 2019 Salı 12:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim