  • BIST 77.667
  • Altın 148,937
  • Dolar 3,8995
  • Euro 4,0949
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAAltının fiyatı rekor kırdı

Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı

»
Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
Yeni yılın ilk dakikalarında Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen teröristin Bağcılar Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu kapattı.

Ortaköy'deki eğlence mekanına yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine, polis tarafından çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin Otogar'daki metro durağında görüldüğü ve Kirazlı yönüne giden metroya bindiği yönündeki ihbar üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu eşkale uyan şüpheliyi bulmak için metro istasyonlarında çalışma başlattı. Polis ekiplerinin metro istasyonundaki çalışması devam ediyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan rica etti, Hülya yaptı!11 Ocak 2017 Çarşamba 21:16
  • Orka Holding Global Yolculuğuna Hızla Devam Ediyor11 Ocak 2017 Çarşamba 18:37
  • İLK MADDE OYLANDI!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:39
  • Yasmin'den olay paylaşım11 Ocak 2017 Çarşamba 09:05
  • Bayrak töreninde, öğrenciler öğretmen ve müdür yardımcısına saldırdı10 Ocak 2017 Salı 21:12
  • “FETÖ ile ilişkilendirilmemiz akla, vicdana sığmaz”10 Ocak 2017 Salı 21:09
  • Operasyon başladı, gözaltılar var10 Ocak 2017 Salı 21:07
  • Reina'nın facebook sayfasına 'sizi istiyorum' yazmıştı10 Ocak 2017 Salı 21:06
  • Gaziantep'te polise ikinci saldırı!10 Ocak 2017 Salı 21:04
  • Altının fiyatı rekor kırdı10 Ocak 2017 Salı 21:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim