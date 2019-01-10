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Metin'i kalbine gömdü

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Metin'i kalbine gömdü
Adriana Lima, Instagram profilinde Metin Hara ile çekilmiş son fotoğrafını da kaldırdı.

Adriana Lima, sosyal medya hesaplarından Metin Hara'yı takip etmeyi bırakmış, ardından da birlikte yer aldıkları fotoğrafları tek tek silmişti. Dünyaca ünlü manken sadece bir fotoğrafa kıyamamış ve onu silmemişti. Fakat Lima'dan Hara'ya son darbede geldi. Brezilyalı model, Instagram profilinde kalan Metin Hara'yla çekilmiş son karesini de sildi.

METİN HARA KIYAMADI!

37 yaşındaki Lima'nın Haziran 2017'de yaptığı paylaşımı silmesi, "Adriana, Metin'i hayatından tamamen çıkardı" dedirtti. Metin Hara ise aşk fotoğraflarını silmeye kıyamadı.

 

 

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