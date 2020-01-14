Törene, Oktay Kaynarca, Şoray Uzun gibi birçok ünlü isim katıldı. Güneş Gazetesi'nin haberine göre taziyeleri kabul eden Şentürk, “Babamız 90 yaşındaydı son bir aydır hastanedeydi. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu. Allah'ın takdiri” dedi.
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Metin Şentürk babasını gözyaşlarıyla uğurladı
Şarkıcı Metin Şentürk'ün önceki gün hayatını kaybeden babası Şükrü Şentürk, dün toprağa verildi. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazında, şarkıcıyı dostları yalnız bırakmadı.
Etiketler: Metin Şentürk
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